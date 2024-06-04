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Dünya

Hindistan'da Su-30 MKI savaş uçağı düştü

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde Su-30 MKI savaş uçağı düştü, fırlatma koltuğu sistemini kullanan 2 pilot kurtuldu.

Muhammet Nazım Taşcı  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Hindistan'da Su-30 MKI savaş uçağı düştü

İstanbul

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Nashik şehrinde Su-30 MKI savaş uçağı, test uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü.

Fırlatma koltuğu sistemini kullanan 2 pilot kurtuldu.

Hindistan'ın Hindustan Aeronautics Limited (HAL) şirketi, X’ten yaptığı açıklamada, pilotların teknik arıza bildirimi yaptığını ve uçağın düşme sebebinin, yapılacak soruşturma sonrasında netleşeceğini belirtti.

Hindistan Hava Kuvvetlerinden kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu savaş uçağının test ve gözden geçirme amacıyla HAL’e gönderildiğini kaydetti.

Su-30 MKI savaş uçağı Rusya'nın verdiği lisans ile Hindistan'da HAL tarafından üretiliyor.

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