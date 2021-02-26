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Dünya

Hindistan'da sosyal medya platformlarına yeni kurallar getirilecek

Sosyal medya şirketlerinin talep edildiğinde "zararlı içeriklerin" kaynağını bildirmesi gerekeceği belirtildi.

Nuri Aydın   | 26.02.2021
Hindistan'da sosyal medya platformlarına yeni kurallar getirilecek

Ankara

Hindistan'da sosyal medya platformlarına yönelik yeni kurallar getirileceği bildirildi.

Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad ile Bilgi ve Yayın Bakanı Prakash Javadekar, başkent Yeni Delhi'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Bilgi Teknolojisi Kuralları 2021 adlı taslak düzenlemeyi açıkladı.

Prasad, bu kapsamda, sosyal medya şirketlerinin talep edildiğinde "zararlı içeriklerin" kaynağını bildirmesi gerekeceğini söyledi.

"Zararlı içeriklerin" kapsamında devlet güvenliği, kamu düzeni, taciz ve zararlı cinsel içerik gibi konuların yer alacağını belirten Prasad, "Hükümet eleştiriyi ve muhalefet hakkını memnuniyetle karşılıyor, ancak sosyal medya kullanıcılarının, sosyal medyanın kötüye kullanımına karşı şikayetlerini dile getireceği bir yapıya sahip olmaları çok önemli." dedi.

Bilgi ve Yayın Bakanı Javadekar ise sosyal medya platformlarının, şikayet bildirimlerine cevap verilmesi amacıyla ülkeye "temsilci" ataması gerektiğini kaydetti.

Uzmanlar, Hint yönetiminin yeni sosyal medya düzenlemelerinin, ifade özgürlüğünü ve kullanıcı mahremiyetini olumsuz etkileyeceğini savunuyor.

Hindistan, 8 Şubat'ta, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan, ülke çapında aylardır devam eden çiftçi protestoları ile ilgili paylaşımlarda bulunan 1178 hesabın kapatılması ya da engellenmesi talebinde bulunmuştu.

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