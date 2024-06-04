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Dünya

Hindistan'da son haftalarda etkili olan sıcak hava nedeniyle 81 kişi öldü

Hindistan’ın bazı eyaletlerinde son haftalarda etkili olan sıcak hava nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti.

Muhammet Nazım Taşcı  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Hindistan'da son haftalarda etkili olan sıcak hava nedeniyle 81 kişi öldü

İstanbul

Ulusal basındaki haberlere göre, termometrelerin 49 derecenin üzerinde seyrettiği ülkenin birçok şehrinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.

​​​​​​​Odişa eyaletinde 3 Haziran itibarıyla sıcak çarpması sebebiyle 30 kişi yaşamını yitirdi. Uttar Pradeş eyaletinde de 2 Haziran’da 33 seçim görevlisi, vazifeleri sırasında öldü. Aşırı sıcaklar sebebiyle Bihar’da 6, Racastan’da da 12 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Yeni Delhi'de 29 Mayıs'ta 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

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