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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'nin Los Angeles kentindeki belediye binasının önünde Filistin'e destek gösterisi

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde göstericiler, Filistin'e destek amacıyla belediye binası önünde kamp kurdu.

Zeynep Katre Oran  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
ABD'nin Los Angeles kentindeki belediye binasının önünde Filistin'e destek gösterisi

Ankara

Yerel televizyon kanalı KABC-TV'nin haberine göre, bir grup protestocu, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Los Angeles Belediye Binası önünde toplandı.

Binanın önüne onlarca çadır kuran ve üzerinde "Özgür Gazze" ile "Filistin'e özgürlük" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

Polisin göstericilerin bulunduğu yerde önlem aldığı ve çadır kampının yakınlarından geçecek sürücülere dikkatli olmaları için uyarı yaptığı bildirildi.

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