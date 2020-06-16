Euro
7.74
Dolar
6.84
BIST 100
110,882.00
Altın
1,728.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 380 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da, son 24 saatte 10 bin 667 kişide daha Kovid-19'a rastlandı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 343 bin 91'e yükseldi.

Zehra Ulucak   | 16.06.2020
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 380 kişi hayatını kaybetti

Ankara

ANKARA (AA) - Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 380 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 667 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 343 bin 91'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 380 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 900'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar virüs bulaşan 180 bin 13 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

- Dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyon 120 bini aşarken, 439 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oscar ödülleri gecesi Kovid-19 nedeniyle Nisan 2021'e ertelendi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 120 bini geçti
Bakan Varank Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını yerinde inceledi
Meksika'da artan Kovid-19 vakalarına rağmen yeni normale dönüş devam ediyor
Afrika’da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 303 ölüm

Benzer haberler

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 380 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 380 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da sağlık sistemi Kovid-19 nedeniyle aşırı yoğun

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyorum

Koronavirüs kapsamında askıya alınan kamu konutu ihaleleri başlıyor

Koronavirüs kapsamında askıya alınan kamu konutu ihaleleri başlıyor
Hindistan'da Kovid-19 salgını kasım ortasında zirveye çıkabilir

Hindistan'da Kovid-19 salgını kasım ortasında zirveye çıkabilir
Hindistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Hindistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem