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Dünya

Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 311 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 311 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 929 kişide virüs tespit edildi.

Emel Gözellik   | 14.06.2020
Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 311 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 311 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan merkezli NDTV kanalında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 11 bin 929 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca son 24 saatte 311 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeni vaka ve ölümlerle, ülkede bugüne dek görülen toplam vaka sayısı 320 bin 922'ye, can kaybı sayısı ise 9 bin 195'e çıktı.

Ülkede virüse yakalanan 162 bin 379 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 7,8 milyonu aşarken, 430 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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