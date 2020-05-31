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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi

Hindistan'da son 24 saatte 8 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Emel Gözellik   | 31.05.2020
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı, 193 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 182 bin 889'a, ölü sayısı 5 bin 186'ya yükseldi.

Vakaların yüzde 70'ten fazlasının Maharaştra, Gucarat, Tamil Nadu, Yeni Delhi, Madhya Pradeş ve Racastan'da görüldüğü belirtildi.

Bangladeş'te bir günde 40 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 650'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 545 Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 47 bin 153 oldu.

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