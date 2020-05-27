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Dünya

Hindistan'da son 10 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Hindistan'da termometrelerin 50 dereceyi göstermesiyle son 10 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Nuri Aydın   | 27.05.2020
Hindistan'da son 10 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Yeni Delhi

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve iç bölgelerinde sıcaklığın 50 derece olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, bunun mevsim normallerine göre son 10 yılın en yüksek değeri olduğu kaydedildi.

Sıcaklıkların cuma günü itibarıyla mevsim normallerine dönmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, kaydedilen sıcaklığın dünya genelinde aynı gün görülen en yüksek sıcaklık olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ülkede geçen hafta etkili olan Amphan kasırgasının havadaki nemi emerek sıcak hava dalgasına neden olduğu ifade edildi.

Başkent Yeni Delhi'de ise termometreler 47 dereceyi gösterirken bazı eyaletlerde aşırı sıcaklar nedeniyle sıvı tüketilmesi ve dışarı çıkılmaması tavsiye edildi.

Sıcak hava dalgalarının etkili olduğu ülkede 10 milyonlarca insanın su sıkıntısı çektiği belirtiliyor.

Ülkede nisan, mayıs ve haziranda yüksek sıcaklıklar görülürken, 2015'te aşırı sıcak nedeniyle en az 2 bin 81 kişi hayatını kaybetmişti.


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