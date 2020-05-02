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Dünya

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı

Hindistan'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede mart ayında ilan edilen ve yarın bitmesi planlanan sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı.

Nuri Aydın   | 02.05.2020
Hindistan'da sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının 18 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Kovid-19'la mücadelenin kazanılma yolunda olunduğu, vaka artış hızının yavaşladığı, önümüzdeki 2 haftanın belirleyici olacağı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, ülkenin bazı bölgelerinin kırmızı, yeşil ve turuncu olarak işaretlendiği, aktif vaka sayısı ve yapılan test sayıları gibi bazı bilgileri içeren Kovid-19 risk yoğunluğu haritasını da paylaştı.

Harita uyarınca, turuncu ve yeşil bölgelerde bazı esnetmelere gidilirken kırmızı bölgelerde tüm sanayi, tarım ve inşaat faaliyetleriyle alışveriş merkezleri hariç tüm işletmelerin faaliyetlerine izin verildi.

Ülkede, 37 bin 336 kişide Kovid-19 görülürken, salgına bağlı bin 223 ölüm gerçekleşti.



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