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Dünya

Hindistan'da şiddetli yağmurlar sonucu 24 kişi öldü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde şiddetli yağmurlar sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Irmak Akcan  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Hindistan'da şiddetli yağmurlar sonucu 24 kişi öldü

Yeni Delhi

Eyalet Acil Durum Harekat Merkezi (SEOC), şiddetli yağışların etkili olduğu Gujarat eyaletinde çoğu yıldırım isabet etmesi nedeniyle 24 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığı bildirdi.

Hava durumu tahmin ajansı Skymet'in Başkan Yardımcısı Mahesh Palawat, Gujarat'ın genelde yılın bu döneminde bu kadar yağış almadığını söyledi.

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