Hindistan'da şiddetli yağmurlar sonucu 24 kişi öldü
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde şiddetli yağmurlar sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.
Yeni Delhi
Eyalet Acil Durum Harekat Merkezi (SEOC), şiddetli yağışların etkili olduğu Gujarat eyaletinde çoğu yıldırım isabet etmesi nedeniyle 24 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığı bildirdi.
Hava durumu tahmin ajansı Skymet'in Başkan Yardımcısı Mahesh Palawat, Gujarat'ın genelde yılın bu döneminde bu kadar yağış almadığını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.