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Dünya

Hindistan'da protestocu çiftçilerle polis arasında çıkan çatışmada bir çiftçi öldü

Hindistan'da hükümete ilettikleri taleplerin yerine getirilmediği gerekçesiyle 13 Şubat'tan bu yana protestolarına devam eden çiftçilerle polis arasında çıkan çatışmada ilk kez bir protestocu hayatını kaybetti.

Salih Okuroğlu  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Hindistan'da protestocu çiftçilerle polis arasında çıkan çatışmada bir çiftçi öldü

Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre, hükümet yetkililerinin teklifini reddetmelerinin ardından protestolarına devam eden çiftçiler ile polis arasında Haryana eyaleti sınırının yakınında çatışma çıktı.

Haryana polisi, başkent Yeni Delhi'ye giden yolun kapatıldığı barikatları yıkacaklarını duyuran çiftçilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Müdahale esnasında birkaç polis, protestocu çiftçiler tarafından atılan taşlar nedeniyle yaralandı.

Punjab eyaleti Başbakanı Bhagwant Mann, çatışma sonucu "24 yaşındaki bir çiftçinin Haryana polisi tarafından öldürülmesine" ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini açıkladı.

Mann, protestocu çiftçilerin yanında olduklarını kaydetti.

Öte yandan, çiftçilerin çatı örgütlerinden Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Komitesinin Genel Sekreteri Sarwan Singh Pandher, ölümlü olayın ardından bir sonraki eylem planına 23 Şubat'ta karar vereceklerini ve o zamana kadar protestolara ara vereceklerini söyledi.

Çiftçilerin 2021'deki protestoları

Hindistan, 2021'de ülke geneline yayılan çiftçi protestolarına sahne olmuştu.

Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştıran hükümet, yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunmuştu.

Çiftçilerse bunların kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürerek, başta Yeni Delhi'de olmak üzere ülkenin farklı noktalarında geniş çaplı protestolar düzenlemişti.

Aylarca süren ve can kayıplarının yaşandığı protestoların ardından Başbakan Narendra Modi hükümeti bu yasaları kaldırma kararı almıştı.

Çiftçiler, 13 Şubat'ta hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini gerekçe göstererek gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Hükümet yetkilileri ile çiftçilerin görüşmesi

Aralarında Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal'ın da bulunduğu hükümet yetkilileri, 19 Şubat'ta, çiftçilerin çatı örgütlerinden Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Komitesinin Genel Sekreteri Sarwan Singh Pandher ve çiftçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Yaklaşık 4 saat süren görüşmede yetkililer, çiftçilere, kamu kurumları aracılığıyla bakliyat, mısır ve pamuk mahsullerini belirlenecek asgari fiyattan almayı teklif etmişti.

Çiftçilere, satın alınacak ürün miktarının da sınırlandırılmayacağını belirten yetkililer, 5 yıllık "kapsamlı plan" önermişti.

Çiftçiler, dün ise hükümetten gelen taban fiyat ve destekleme alımıyla ilgili teklifi reddederek, eylemlerine devam edeceklerini duyurmuştu.

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