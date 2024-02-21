Dolar
31.00
Euro
33.56
Altın
2,024.48
ETH/USDT
2,914.40
BTC/USDT
51,074.00
BIST 100
9,312.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere Parlamentosu, Gazze'de "acil insani ateşkes" çağrısı yapan önergeyi kabul etti

İngiltere Parlamentosunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapan önerge, "acil insani ateşkes" ifadesi kullanılarak kabul edilirken, görüşmeler sırasında binlerce kişi parlamento önünde ateşkes çağrısıyla eylem yaptı.

Behlül Çetinkaya  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
İngiltere Parlamentosu, Gazze'de "acil insani ateşkes" çağrısı yapan önergeyi kabul etti Fotoğraf: Raşid Necati Aslım - AA

Londra

İskoçya Ulusal Partisi (SNP) tarafından ateşkes çağrısı yapılması için sunulan ikinci önergenin görüşülmesi sırasında binlerce kişi İngiltere Parlamentosu önünde toplandı.

Parlamentodaki görüşmeler öncesi yüzlerce kişi, kendi bölgelerinin milletvekilleriyle görüşüp evet oyu kullanmasını istemek için parlamento binasına girdi. Milletvekilleriyle görüşmek isteyen vatandaşlar bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Görüşmeler sırasında yapılan eylemde toplanan protestoculara seslenen Güney Afrikalı eski Yahudi milletvekili Andrew Feinstein, Filistin'in bir ahlak meselesi olduğunu söyledi.

"Seçtiğiniz ve maaşını ödediğiniz insanlar bunu unutuyor." diyen Feinstein, İngiliz silah üreticilerinin "Gazze'deki soykırımın işbirlikçisi olduğunu" ifade etti.

İngiliz halkının 7 Ekim 2023'ten bu yana ateşkes istediğini vurgulayan Feinstein, "Onlara, bugün, yarın ve Filistin özgür olana kadar hepimizin Filistinli olduğunu hatırlatmaya devam etmeliyiz." dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın karşısında milletvekili adayı olacağı açıklanan Feinstein, Mandela'nın Filistin özgür olana kadar Güney Afrikalıların özgür olamayacağı sözünü de hatırlattı.

Big Ben'e ateşkes yazısı yansıtıldı

Savaşı Durdur Koalisyonundan Andew Murray de konuşmasında, "Bugün İngiliz siyaseti için utanç günüdür." ifadelerini kullanarak, 7 Ekim'den bu yana meclise önerge sunmayan Muhafazakar Parti ve İşçi Partisinin, SNP'nin ateşkes önergesi sunduğu gün iki farklı önerge sunarak meclisi yavaşlattığını kaydetti.

Parlamentonun en büyük iki partisini halkın sesini duymamakla suçlayan Murray, "Prens William bile çağrı yaptı çünkü sesimiz Buckingham Sarayı'nın duvarlarını salladı." dedi.

Murray, "Orta Doğu'da barış, bölgedeki askeri müdahaleleri durdurmak, çatışmalara son vermek, ABD ve İngiltere emperyalizmini bölgeden çıkarmakla olur." diye konuştu.

Bu yıl yapılması beklenen genel seçimlere değinen Murray, seçmenlerin Gazze'de yaşananları göz önünde bulundurması gerektiğine de dikkati çekti.

Eylem sırasında İngiltere'nin sembollerinden Big Ben'e (Elizabeth Kulesi) "Şimdi ateşkes" ve "Bombardımanı Durdur" yazıları yansıtıldı.

Meclis Başkanı'nın kararı parlamentonun tepkisini çekti

Eylem devam ederken yapılan görüşmelerde Meclis Başkanı Lindsay Hoyle, Muhafazakar Parti ve İşçi Partisinin SNP önergesinde yaptığı değişikliklerin de görüşüleceğini açıkladı.

Önergenin yapılan değişikliklerle görüşülecek olmasına tüm partiler farklı nedenlerle tepki gösterdi.

İktidardaki Muhafazakar Parti, "Muhalefet Günü" adı verilen günde yalnızca iktidarın yaptığı değişikliklerin görüşülmesi gerektiğine işaret ederken, SNP ise ilk oylamanın SNP önergesinde yapılması olması gerektiğine vurgu yaptı.

Hoyle'un, ilk görüşmenin İşçi Partisinin değişiklik yaptığı SNP önergesi üzerinde yapılacağını açıklaması üzerine Muhafazakar Parti ve SNP milletvekilleri Avam Kamarasını terk etti.

Muhafazakar Parti'nin gizli oylama yapılması talebi ise oylamayla reddedildi.

Hoyle, tepkilerin ardından meclisten özür diledi.

Meclis "İnsani ateşkes" çağrısı yaptı

SNP'nin önergesi, İşçi Partisinin yaptığı değişiklikle oylanarak kabul edildi. Oylama, milletvekillerinin "evet" ve "hayır" şeklinde bağırmasıyla yapıldı.

İşçi Partisinin yaptığı değişiklikle önergede, "acil ateşkes" ifadesi yerine "acil insani ateşkes" ifadeleri yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan'dan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Gazze için ateşkes çağrısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı'nın "Yahudilerin Sonu" kitabına ilişkin iddiasını yalanlandı
Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi
Bakan Özhaseki, İliç'te Mobil Su ve Atıksu İzleme Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, Rio de Janeiro'da Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü

Benzer haberler

İngiltere Parlamentosu, Gazze'de "acil insani ateşkes" çağrısı yapan önergeyi kabul etti

İngiltere Parlamentosu, Gazze'de "acil insani ateşkes" çağrısı yapan önergeyi kabul etti

İngiltere'de WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade davası ikinci gününde sürüyor

İtalya'da İsrail yanlısı tutum aldığı gerekçesiyle RAI yine protesto edildi

Avrupa'da binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklarda

Avrupa'da binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklarda
Ryanair, İsrail'e uçuşlarını iptal etme kararı aldı

Ryanair, İsrail'e uçuşlarını iptal etme kararı aldı
İngiltere'de Refah'taki sivillerle dayanışma için sessiz eylem düzenlendi

İngiltere'de Refah'taki sivillerle dayanışma için sessiz eylem düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet