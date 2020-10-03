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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1069 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 100 bini aştı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 03.10.2020
Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1069 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bin 842'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 79 bin 476 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 473 bin 544'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 5 milyon 427 bin 706 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

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