Euro
9.25
Dolar
7.85
BIST 100
1,292.10
Altın
1,869.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Gül, “Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu”nda konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19'dan 550 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları azalmaya devam ederken, Çin'de kontrollü seyrediyor, Güney Kore'de de günlük vaka artışı 100'ün üzerinde gerçekleşiyor.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 12.11.2020
Hindistan'da Kovid-19'dan 550 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 550 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 128 bin 121'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 47 bin 905 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 683 bin 916'ya çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 66 bin 501 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı tek vaka Tientsin kentinde saptanırken, yurt dışı kaynaklı vakalar, Şanghay, Siçuan, Şensi, Tientsin, İç Moğolistan, Fujian ve Guangdong'da belirlendi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 299'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 252 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 128'i yurt içi kaynaklı, 143 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Böylece ülkede günlük vaka artışı yine 100'ün üzerinde seyretti.

Toplam vaka sayısının 27 bin 942'ye çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybeden olmadı.

Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 487 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 52 milyon 441 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19'dan 550 kişi hayatını kaybetti
Japonya'da Kovid-19 salgınında üçüncü dalga riski
Mısır'da yönetim koronavirüsle mücadele yerine ordunun harcamalarına öncelik veriyor
Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle New York'ta yeni kısıtlama kararları alındı

Benzer haberler

Danimarka'da itlaf edilecek yaklaşık 17 milyon vizon için 'yasal dayanak' tartışmaları

Danimarka'da itlaf edilecek yaklaşık 17 milyon vizon için 'yasal dayanak' tartışmaları

Hindistan'da Kovid-19'dan 550 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da Kovid-19 salgınında üçüncü dalga riski

Mısır'da yönetim koronavirüsle mücadele yerine ordunun harcamalarına öncelik veriyor

Mısır'da yönetim koronavirüsle mücadele yerine ordunun harcamalarına öncelik veriyor
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar