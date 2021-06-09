Euro
10.48
Dolar
8.60
BIST 100
1,447.59
Altın
1,891.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 219 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 2 bin 219 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Şeyma Uzundere   | 09.06.2021
Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 219 kişi öldü

Ankara

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 92 bin 596 vaka tespit edildi, 2 bin 219 kişi öldü.

Toplam vaka sayısı 29 milyon 89 bin 69'a, can kaybı sayısı ise 353 bin 528'e çıktı.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Can kayıpları ise halen günde 2 binin üzerinde seyrediyor. Günlük can kaybı sayısı da 28 Nisan'da 3 bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529'a kadar yükselmişti.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

İyileşenlerin sayısı son 4 haftadır yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 162 bin 664 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 4 haftadır yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

İyileşme oranının yüzde 94,6 olduğu ülkede, 1 milyon 231 bin 415 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı dozu 239 milyonu geçti

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 239 milyon 60 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 219 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 378 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
ABD, Kovid-19 nedeniyle Türkiye dahil 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı seviyesini düşürdü
Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 219 kişi öldü

Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 219 kişi öldü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ABD, Kovid-19 nedeniyle Türkiye dahil 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı seviyesini düşürdü

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de aşılama hızının yavaşlaması Biden'ın 4 Temmuz hedefini tehlikeye attı

ABD'de aşılama hızının yavaşlaması Biden'ın 4 Temmuz hedefini tehlikeye attı