Euro
10.40
Dolar
8.54
BIST 100
1,415.03
Altın
1,890.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 660 kişi öldü

Son 24 saatte görülen 186 bin 364 vaka, son 44 günün en düşük vaka sayısı oldu.

Nuri Aydın   | 28.05.2021
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 660 kişi öldü

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 3 bin 660 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 186 bin 364 vaka, son 44 günün en düşük vaka sayısı olurken virüs nedeniyle 3 bin 660 kişi öldü.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 27 milyon 555 bin 457'ye, toplam can kaybı ise 318 bin 895'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 24 milyon 893 bin 410'a çıkarken 2 milyon 343 bin 152 hastanın tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Uygulanan aşı sayısı 205 milyonu geçti

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında yaklaşık 205 milyon 720 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da doktorlar Tokyo Olimpiyatlarının iptalini istedi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bakan Koca: Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz
Almanya'da 12 yaşından büyük çocuklar da Kovid-19 aşısı yaptırabilecek

Benzer haberler

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 660 kişi öldü

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 660 kişi öldü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ABD istihbaratı: Kovid-19'un nerede ne zaman ya da nasıl ortaya çıktığını henüz bilmiyoruz

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 527 bin 857 doz oldu

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 527 bin 857 doz oldu
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 591 bin 957'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 591 bin 957'ye yükseldi