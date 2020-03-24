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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 21 gün dışarı çıkma yasağı

Hindistan Başbakanı Modi, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıkladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 24.03.2020
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 21 gün dışarı çıkma yasağı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıkladı.

Hint basınındaki haberlere göre, Modi, Kovid-19 salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, Hindistan ve Hindistanlıları korumak için gece yarısından itibaren 3 hafta boyunca vatandaşların evlerinden dışarı çıkmalarının yasak olduğunu belirtti.

Sosyal mesafeyi korumanın güvende kalmada ve virüsü durdurmada tek seçenek olduğunun altını çizen Modi, halktan birbirlerinden uzak durmalarını istedi.

Modi, merkezi hükümet ve eyaletlerin, temel ihtiyaçları sağlama konusunda birlikte çalıştığını ve sağlık sektörünün altyapısının güçlendirilmesi için 2 milyar dolar ayrıldığını ifade etti.

Hindistan'da Kovid-19 sebebiyle şu ana dek 10 kişi yaşamını yitirdi.

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