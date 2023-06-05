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Dünya

Hindistan'da inşaat halindeki köprü ikinci kez çöktü

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Bhagalpur şehrinde inşaat halindeki köprü ikinci kez çöktü.

Saadet Firdevs Aparı  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Hindistan'da inşaat halindeki köprü ikinci kez çöktü

Ankara

Burhi Gandak Nehri üzerinde bulunan Aguwani-Sultanganj köprüsünün çökme anı çevredekiler tarafından kaydedildi.

Görgü tanıklarının videolarında orta yerinden çöken köprünün tamamen sular altında kaldığı görüldü.

İlk incelemelere göre, Bhagalpur şehrindeki 206 metre uzunluğundaki köprüde çatlaklar oluşması nedeniyle köprünün çöktüğü düşünülüyor.

Olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Eyalet Başbakanı Nitish Kumar olayın sorumlularının tespit edilmesini istediğini belirtti.

İnşaat halindeki köprü 30 Nisan 2022'de de benzer sebeplerle çökmüştü.

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