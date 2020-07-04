Euro
7.72
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,774.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'da bir eyalette köpek eti satışı yasaklandı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Nagaland eyaletinde köpek eti satışının yasaklandığı bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 04.07.2020
Hindistan'da bir eyalette köpek eti satışı yasaklandı

Gauhati

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Nagaland eyaletinde köpek eti satışının yasaklandığı bildirildi.

The Indian Express gazetesindeki habere göre, eyalet sekreteri Temjen Toy, eyalet hükümetinin, yemek amaçlı köpek ticaretinin durdurulmasına, köpek pazarlarının, pişmiş ve pişmemiş köpek eti satışının yasaklanmasına karar verdiğini belirtti.

Eyalet hükümeti bu kararı, hafta başında milletvekili ve hayvan hakları aktivisti Maneka Gandhi'nin yaptığı çağrının ardından aldı.

Gandhi'nin eyalette köpek eti satışının yasaklanmasına ilişkin çağrısının ardından 125 binden fazla kişi, Nagaland hükümetinden köpek ticaretinin ve köpek eti satışının yasaklamasını istemişti.

Öte yandan, Nagaland'daki bazı sivil toplum örgütleri eyalet hükümetinin bu kararına tepki gösterdi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerde köpek eti geleneksel olarak tüketiliyor.

Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütü, hükümetin adımını memnuniyetle karşıladı.

HSI, Nagaland'da her yıl 30 bin köpeğin pazarlarda satılmak üzere kaçırıldığını belirtiyor. Örgüt, Mizoram, Tripura ve Arunachal Pradeş gibi ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde de her yıl binlerce köpeğin evlerden çalınarak veya sokaklarda yakalanarak pazarlarda satıldığını kaydediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 106 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de yeniden açılan restoran ve barlara talep yok
ABD'de Kovid-19 bağlantılı ölü sayısı 132 bini geçti
İspanya'da bir ilçe Kovid-19'da ikinci dalga nedeniyle karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Koca: Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır

Benzer haberler

Hindistan'da bir eyalette köpek eti satışı yasaklandı

Hindistan'da bir eyalette köpek eti satışı yasaklandı

Hindistan'da yıldırım isabet eden 20 kişi öldü

Kovid-19'dan Brezilya'da 1290, Meksika'da 654, Hindistan'da 444 kişi öldü

Çin Hindistan’ı 'stratejik yanlış hesaplama yapmaması' konusunda uyardı

Çin Hindistan’ı 'stratejik yanlış hesaplama yapmaması' konusunda uyardı

Hindistan’dan 5,2 milyar dolarlık silahlanma adımı

Hindistan’dan 5,2 milyar dolarlık silahlanma adımı
Modi'den Hindistan'ın salgında kritik bir noktada olduğu uyarısı

Modi'den Hindistan'ın salgında kritik bir noktada olduğu uyarısı