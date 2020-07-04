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Dünya

Belçika'da 5G karşıtı gösteri düzenlendi

Brüksel'de 5G'ye yönelik altyapı yatırımları protesto edildi.

Dursun Aydemir   | 04.07.2020
Belçika'da 5G karşıtı gösteri düzenlendi

Brüksel

Belçika’da 5G karşıtı protesto gösterisi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de mekez tren istasyonu önünde toplanan bir grup gösterici, 5. nesil iletişim teknolojisi olan 5G altyapısı yatırımları ile ilgili protesto gösterisi düzenlendi. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Brüksel'de 5G'ye yönelik altyapı yatırımları protesto edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez tren istasyonu önünde toplanan bir grup gösterici, 5. nesil iletişim teknolojisi olan 5G'ye yönelik altyapı yatırımlarına tepki gösterdi.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyan protestocular, önceki nesillere göre daha yüksek elektromanyetik dalga üretecek olan bu yeni teknolojinin sağlığa zararlı olduğunu dile getirdi.

Protestocular, "5G'yi boykot" ve "5G teknolojisini durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Belçika, Güney Kore'den sonra, ABD ile Çin arasındaki teknolojik çatışmanın merkezinde yer alan bir iletişim altyapısı olan 5G teknolojisini tanıtan ilk ülkelerden biri.

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