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Bingöl Karlova’da deprem
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Dünya

Hindistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Hindistan’ın batısında Gucerat eyaletindeki Rajkot bölgesi yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 14.06.2020
Hindistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Ulusal Sismoloji Merkezinden (NCS) yapılan açıklamaya göre, Rajkot’un kuzeybatısında yerel saatle 20.13’te 5,5 şiddetinde deprem oldu.

Deprem, yerin 118 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

NDTV kanalında yer alan habere göre, şu ana kadar deprem dolayısıyla ölü, yaralı veya hasar bildirilmedi.

Çevre bölgelerde de hissedilen deprem nedeniyle halk sokağa çıktı.

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