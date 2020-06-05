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Dünya

Hindistan ve Çin sınır anlaşmazlığını barışçıl müzakereyle çözecek

Hindistan ve Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, iki ülke sınırında artan gerilimi video konferans yoluyla görüştü.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 05.06.2020
Hindistan ve Çin sınır anlaşmazlığını barışçıl müzakereyle çözecek

Ankara

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tarafların video konferans görüşmesinde, "hassasiyetleri, endişeleri ve isteklerine saygı duymanın önemini akılda tutarak, bunların anlaşmazlıklara dönüşmesine izin vermeyerek" farklılıkların barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda hemfikir olduğu belirtildi. 

Hint yetkililer mayıs ayı başında Çin askerlerinin üç noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını açıklamıştı. Askerlerin bölgeden ayrılmaları yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti.

Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Hindistan ve Çin, Ladakh'ta yer alan Demchok, Chumar, Daulat Beg Oldie, Galwan Vadisi ve Pangong Tso Gölü çevresine ek güvenlik gücü konuşlandırmıştı.

Çin askerleri, Galwan Vadisi'nde yaklaşık 100 çadır kurarken Pangong Tso Gölü'ndeki devriye botlarının sayısını da artırmıştı.

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