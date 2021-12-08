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Dünya

Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat’ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında olduğu yaklaşık 14 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirildi.

İdris Sülün   | 08.12.2021
Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat’ı taşıyan helikopter düştü

İstanbul

Indian Express’in haberine göre, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi, bazı aile üyeleri ve askeri personelleri taşıyan helikopter, Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki Ooty şehri yakınlarına düştü.

Bölgedeki kaynaklar, kazada yaralanan en az üç kişinin yakındaki hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Hindistan Hava Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Rawat’ın kazada yaralanıp yaralanmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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