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Dünya, Koronavirüs

Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 380 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 3 bin 380 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Emel Öz   | 05.06.2021
Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 380 kişi öldü

Ankara

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 120 bin 529 vaka kaydedilirken virüse yakalanan 3 bin 380 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 694 bin 879'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 344 bin 82 kişi öldü.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Pozitif test oranının yüzde 6,38 olduğu ülkede, 1 milyon 555 bin 229 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı sayısı 224 milyonu geçti

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek yaklaşık 227 milyon 860 bin 317 doz aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

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