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Dünya

Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 713 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 713 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Nuri Aydın   | 04.06.2021
Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 713 kişi öldü

Ankara

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 132 bin 364 vaka kaydedilirken, virüse yakalanan 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 574 bin 350'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 340 bin 702 kişi öldü.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Pozitif test oranının yüzde 6,38 olduğu ülkede halen 1 milyon 635 bin 993 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı sayısı 224 milyonu geçti

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında şimdiye dek yaklaşık 224 milyon 109 bin 448 doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

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