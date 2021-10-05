Dolar
8.85
Euro
10.27
Altın
1,758.63
ETH/USDT
3,440.20
BTC/USDT
49,975.00
BIST 100
1,393.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Polonya’da 7. Varşova Güvenlik Forumu
logo
Dünya

Hindistan’da elektriğe artan talep enerji krizine yol açabilir

Elektrik üretiminin büyük bir çoğunluğunun kömüre bağlı olduğu Hindistan’da, elektriğe artan talep nedeniyle enerji krizi yaşanabileceği bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 05.10.2021
Hindistan’da elektriğe artan talep enerji krizine yol açabilir

Ankara

Hindistan basınındaki habere göre, Hindistan Enerji Bakanı Raj Kumar Singh, yaptığı açıklamada, 40-50 gigavat kapasiteye sahip kömür santrallerinin, şu an "üç günden az" yakıt stokuna sahip olduğunu kaydetti.

Singh, çoğu elektrik santralinin kömürle çalıştığı Hindistan’da, santrallerin yeterli yakıta sahip olmasının 6 ay kadar alabileceğini, bu sürede de enerji krizinin baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

Talebin ekim ortasından itibaren yavaş yavaş azalmasının beklendiğini ifade eden Singh, maden üretimini artırmak ve talebin karşılanmasını sağlamak için devlet tarafından işletilen Coal India Ltd. ve Hindistan'ın en büyük elektrik üreticisi NTPC Ltd. ile çalışıldığını söyledi.

Ülkede elektrik üretiminin yüzde 70'i kömürle çalışan termik santrallerden sağlanıyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anne sütü bebekleri Kovid-19'a karşı da koruyor
'Aşı olma' diyenlere inanan üniversite öğrencisi büyük pişmanlık yaşıyor
Kırklareli'nde yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor
Yeni Zelanda’da Kovid-19 aşı sertifikası dönemi başlıyor
IMF, Kovid-19 salgınından bu yana 86 ülkeye 110 milyar doların üzerinde finansman sağladı

Benzer haberler

Hindistan’da elektriğe artan talep enerji krizine yol açabilir

Hindistan’da elektriğe artan talep enerji krizine yol açabilir

AB liderleri artan enerji fiyatlarını ve stratejik gaz rezervi oluşturulmasını tartışacak

İngiltere, geçici vizelerle kalifiye işçi krizini aşmaya çalışıyor

Tehlike çanları küresel enerji arzı için çalıyor

Tehlike çanları küresel enerji arzı için çalıyor
Türkiye'nin elektrik tüketimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,33 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,33 arttı
Sırbistan-Kosova gerginliğinin son halkası 'plaka krizi' sürüyor

Sırbistan-Kosova gerginliğinin son halkası 'plaka krizi' sürüyor