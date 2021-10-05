Dolar
8.85
Euro
10.27
Altın
1,758.63
ETH/USDT
3,440.20
BTC/USDT
49,975.00
BIST 100
1,393.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Polonya’da 7. Varşova Güvenlik Forumu
logo
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Cezayir ile gerginliğin geçmesini umuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile arasında oldukça samimi bir ilişki olduğunu belirterek "Umarım, durumu sakinleştirebiliriz çünkü karşılıklı konuşarak ilerleme sağlanacağına inanıyorum." dedi.

Alaattin Doğru   | 05.10.2021
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Cezayir ile gerginliğin geçmesini umuyor

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesiyle Cezayir arasındaki gerginliğin geçmesini diledi.

Macron, France Inter kanalına verdiği röportajda, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile arasında oldukça samimi bir ilişki olduğunu belirterek "Umarım, durumu sakinleştirebiliriz çünkü karşılıklı konuşarak ilerleme sağlanacağına inanıyorum." dedi.

Fransa'yı Cezayir tarihindeki sorumluluğunda mazur gösteremeyeceğini ifade eden Emmanuel Macron, iki ülke arasındaki anlaşmazlıklara rağmen ilişkilerde iyi yönde ilerleme olmasını istediğini dile getirdi.

Taliban’a “şartlı tanıma”

Cumhurbaşkanı Macron, ayrıca Afganistan'daki Taliban hükümetini resmen tanımaları için bazı şartları olduğunu vurguladı.

Cinsiyet eşitliği ve insani yardım operasyonlarının devamı konusunda taviz vermeyeceklerini ifade eden Macron, Taliban'dan bölgedeki tüm terör gruplarını kınamalarını ve onlarla iş birliği yapmamalarını istediklerini kaydetti.

Gerginlik Fransa'nın Mağrip ülkelerine vize kısıtlamasıyla başladı

İki ülke arasındaki gerginlik Fransa'nın geçen hafta Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirmesiyle başlamıştı.

Cezayir, vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği gerekçesiyle Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak kararı protesto etmişti.

Macron'un Le Monde gazetesinde 2 Ekim Cumartesi günü yayımlanan Cezayir'in sömürge tarihini Fransa nefreti üzerine inşa ettiğine dair sözleri üzerine Cezayir yönetimi 3 Ekim Pazar günü hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anne sütü bebekleri Kovid-19'a karşı da koruyor
'Aşı olma' diyenlere inanan üniversite öğrencisi büyük pişmanlık yaşıyor
Kırklareli'nde yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor
Yeni Zelanda’da Kovid-19 aşı sertifikası dönemi başlıyor
IMF, Kovid-19 salgınından bu yana 86 ülkeye 110 milyar doların üzerinde finansman sağladı

Benzer haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Cezayir ile gerginliğin geçmesini umuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Cezayir ile gerginliğin geçmesini umuyor

Fransa'da kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları Cezayir'de siyasi partiler ve kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı

Fransa ile Cezayir arasındaki gerginlik Macron'un sözleriyle yeniden tırmandı

Fransa ile Cezayir arasındaki gerginlik Macron'un sözleriyle yeniden tırmandı
Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattı

Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattı
Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkeye yönelik açıklamalarını kınadı

Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkeye yönelik açıklamalarını kınadı