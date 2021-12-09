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Dünya

Hindistan’da çiftçiler tarım yasası protestolarına ara verecek

Hindistan’da çiftçiler, tartışmalı tarım yasalarına karşı bir yıldır düzenledikleri protestolara ara verecek.

Emel Öz   | 09.12.2021
Hindistan’da çiftçiler tarım yasası protestolarına ara verecek

Ankara

Ülke basınındaki habere göre, çiftçiler üç tarım yasasının feshi için hazırlanan yasa tasarısının parlamentonun alt ve üst kanadında yapılan oylamada kabul edilmesinin ardından, gösterilerine ara verme kararı aldı.

Çiftçi liderlerinden Balbir Singh Rajewal, “Bu, çiftçiler için büyük bir zafer. Hükümetin taleplerimizi kabul etmesini sağladık." dedi. Gelecek ay hükümetin atacağı adımları gözden geçireceklerini ifade eden Rajewal, gelecekte nasıl bir yol izleyeceklerine karar vereceklerini söyledi.

Liderlerden Gurnam Singh Chandoni, protestoları sona erdirmediklerini, ara verdiklerini belirtti.

Çiftçiler geçen yıl kasımdan bu yana kamp yaptıkları Yeni Delhi'deki otoyolları boşaltmak için hazırlıklara başlarken, cumartesi zaferlerini kutladıktan sonra bölgeden ayrılma kararı aldı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyordu.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protestolarını başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar sırasında polis ile çiftçiler arasında, zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Hindistan’da milletvekilleri, bir yıldır yoğun protestolara neden olan tartışmalı tarım yasalarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tasarıyı 29 Kasım'da kabul etmişti.


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