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Dünya

ABD'nin ev sahipliğindeki 'Demokrasi Zirvesi' başladı

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2 günlük "Demokrasi Zirvesi"nin açılış konuşmasını yapan ABD Başkanı Joe Biden, tüm dünyada demokrasi için eyleme geçilmesi çağrısı yaptı.

Dildar Baykan Atalay   | 09.12.2021
ABD'nin ev sahipliğindeki 'Demokrasi Zirvesi' başladı

Washington

ABD'nin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen ve yarın sona erecek "Demokrasi Zirvesi", Biden'ın konuşmasıyla başladı.

Biden, şu anda tüm dünyada demokrasi ve insan haklarının tehdit altında olduğunu belirterek, "Demokrasinin şampiyonlara ihtiyacı var." dedi.

Demokrasinin yenilenmesinin ve demokratik kurumların güçlendirilmesinin sürekli çaba ve eylem gerektirdiğinin altını çizen Biden, "Demokrasi kazara olmaz. Her nesilde onu yenilemeliyiz." diye konuştu.

Biden, demokrasinin bazen kırılgan olabildiğine işaret ederek, tüm dünyaya demokrasi için eyleme geçilmesi çağrısı yaptı.

Dünyada basın özgürlüğünün de ciddi tehditler ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Biden, bu konuda da bir dizi adım atacaklarını kaydetti.

Biden, zirve konusunda "Bu zirve, tüm ülkeler için bir yıl sürecek eylemlerin başlangıcıdır." mesajını verdi.

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