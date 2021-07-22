Euro
10.09
Dolar
8.57
BIST 100
1,351.59
Altın
1,806.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan’da çiftçiler tarım yasalarının kaldırılması talebiyle eylem yaptı

Hindistan’da yeni tarım yasalarının kaldırılmasını isteyen çiftçiler, Parlamento yakınlarında protesto gösterisi düzenledi.

İdris Sülün   | 22.07.2021
Hindistan’da çiftçiler tarım yasalarının kaldırılması talebiyle eylem yaptı Fotoğraf: Imtiyaz Khan - Anadolu Ajansı

Yeni Delhi

Geçim kaynaklarını tehdit edeceğini ve büyük şirketlere fayda sağlayacağını düşündükleri yeni tarım yasalarına karşı çıkan yüzlerce çiftçi, Kasım 2020'den bu yana başkent Yeni Delhi'nin dışındaki otoyollarda kamp kurarak yasaların yürürlükten kaldırılması için eylem yapıyor.

Tartışmalara neden olan üç yeni tarım yasasını protesto eden çiftçiler, yasaların yürürlükten kaldırılması yönündeki taleplerini yenilemek için Parlamento yakınlarında yeni bir eylem başlattı.

Tarım yasalarının yürürlükten kaldırılması için hükümet üzerinde baskı kurmak isteyen 200 çiftçiden oluşan grup, Yeni Delhi merkezindeki Jantar Mantar protesto alanına polis eşliğinde geldi.

Çiftçilerin doldurduğu protesto alanı, bu hafta başlayan "muson oturumlarının" yapıldığı Parlamentonun yakınında bulunuyor.

Çiftçi protestocuların lideri Sukhdev Singh Kokri, AA muhabirine, protestonun muson oturumları bitene kadar her gün yapılmaya devam edeceğini söyledi. 

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyordu. 

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de 600 binden fazla Kovid-19 temaslısına kendisini izole etmesi için uyarı mesajı gönderildi
Dünya genelinde 3 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 341 kişi yaşamını yitirdi
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor
Kovid-19 aşılama programı bayramda da devam ediyor

Benzer haberler

Hindistan’da çiftçiler tarım yasalarının kaldırılması talebiyle eylem yaptı

Hindistan’da çiftçiler tarım yasalarının kaldırılması talebiyle eylem yaptı

Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 383 Kovid-19 vakası belirlendi

Hindistan'da son 24 saatte 42 bin 15 Kovid-19 vakası belirlendi

Hindistan’da siyah mantar enfeksiyonu nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 332'ye ulaştı

Hindistan’da siyah mantar enfeksiyonu nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 332'ye ulaştı
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı iki gündür 500'ün altında

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı iki gündür 500'ün altında