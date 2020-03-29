Hindistan Başbakanı Modi'den Kovid-19 önlemleri için özür
Hindistan Başbakanı Modi, "Bazılarınızın bana kızacağını biliyorum fakat bu sert önlemler bu savaşın kazanılması için gerekli." açıklamasında bulundu.
Ankara
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hükümetin attığı sert adımların oluşturduğu zorluklardan ötürü vatandaşlardan özür diledi.
Modi, her ay düzenli olarak yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 ile mücadelesinin zor olduğunu ve sert önlemler gerektirdiğini söyledi.
Özellikle, sosyal hayatı sekteye uğratan 21 günlük dışarı çıkma yasağı nedeniyle halktan özür dileyen Modi, "Bazılarınızın bana kızacağını biliyorum fakat bu sert önlemler bu savaşın kazanılması için gerekli." dedi.
Modi'nin açıklaması, dışarı çıkma yasağı sebebiyle on binlerce göçmen işçinin işsiz kalması ve toplu taşıma hizmet vermediği için evlerine yürüyerek dönmeye çalışmasının ardından geldi.
Ülkede 24 Mart'ta ilan edilen 21 günlük dışarı çıkma yasağı nedeniyle başkent Yeni Delhi'den evlerine dönmeye çalışan on binlerce kişinin terminallerde bir arada beklemesi endişeye sebep olmuştu.
Eski Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) lideri Rahul Gandi, Twitter'dan binlerce kişinin bir arada beklediği görüntüleri paylaşarak, hükümeti "plansızlıkla" suçlamış, durumu "utanç verici" olarak değerlendirmişti.
Sosyal medyada birçok kullanıcı da on binlerce kişinin bu şekilde bir arada beklemesinin Kovid-19'un yayılmasına zemin hazırlayacağı yorumlarında bulunmuştu.
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısının 979'a yükseldiği, salgın sebebiyle 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.