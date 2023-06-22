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Dünya

Hindistan Başbakanı Modi, ülkesinde hiçbir şekilde ayrımcılık olmadığını savundu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesindeki dini azınlıklar ve muhalefete karşı baskı uygulandığına yönelik eleştirilere şaşırdığını belirterek, Hindistan'da hiçbir şekilde ayrımcılık olmadığını savundu.

Tuğçenur Akgün  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Hindistan Başbakanı Modi, ülkesinde hiçbir şekilde ayrımcılık olmadığını savundu Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Modi, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ülkesinde başta Müslümanlar olmak üzere dini azınlıklar ve muhalefete yönelik baskı uygulandığıyla ilgili eleştirilere "gerçekten şaşırdığını" söyleyen Modi, Hindistan'ın demokratik bir ülke olduğunu belirtti.

Modi, kast, mezhep, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ülke anayasasının demokrasiyi temin ettiğini dile getirerek, "(Hindistan'da) Kesinlikle ayrımcılığa yer yok." ifadesini kullandı.

Hindistan'da, hükümetin sağladığı avantajlara hak eden herkesin erişebileceğini anlatan Modi, "Ne kast, inanç, yaş ne de herhangi bir coğrafi konum temelinde kesinlikle hiçbir ayrımcılık yoktur." şeklinde konuştu.

Ukrayna'da "diyalog ve diplomasi" vurgusu

Kovid-19 ve Ukrayna'daki savaşın birçok ülkeyi etkilediğine işaret eden Modi, bu gibi sorunlar karşısında tüm ülkelerin birlik olması gerektiğini söyledi.

Modi, "Hindistan, Ukrayna'daki olayların en başından beri anlaşmazlığın diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesine vurgu yaptı. Barışı yeniden tesis etmek için elimizden gelen her şekilde katkıda bulunmaya tamamen hazırız." dedi.

Narendra Modi, ABD ile Hindistan'ın terörle mücadele konusunda mutabık olduğunu sözlerine ekledi.

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