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Dünya

Hindistan Başbakanı Modi Papa Franciscus'u ülkesine davet etti

G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’u Hindistan’a davet etti.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 31.10.2021
Hindistan Başbakanı Modi Papa Franciscus'u ülkesine davet etti Fotoğraf: Aytaç Ünal / AA

Ankara

BBC’nin haberine göre, İtalya'nın ev sahipliğindeki G20 Zirvesi için başkent Roma'ya gelen Modi, Papa ile görüştü.

Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus ile çok sıcak bir görüşme gerçekleştirdik. Çeşitli konuları tartışma fırsatım oldu ve onu Hindistan'a davet ettim." ifadesini kullandı.

Hindistan en son 1999’da Papa II. John Paul’ün ziyaretine ev sahipliği yapmıştı.


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