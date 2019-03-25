Heniyye'den İsrail'e 'kırmızı çizgi' uyarısı
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Gazze'ye hava saldırılarına başlayan İsrail'i Filistin'in "kırmızı çizgileri" konusunda uyardı.
Gazze
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'ye hava saldırılarına başlayan İsrail'i Filistin'in "kırmızı çizgileri" konusunda uyardı.
Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, direniş güçlerinin İsrail'e karşı koyacak güçte olduğu belirtildi.
İsrail'e "kırmızı çizgileri aşmayın" uyarısı yapılan açıklamada, "Filistin meselesi; Kudüs, Batı Şeria ve Gazze cephelerinde ve işgal hapishanelerindeki Filistinli tutuklular bazında kapsamlı bir saldırıya maruz kalıyor. Bu saldırıya birlik içinde ve Arap kardeşlerimizle üst düzey koordinasyon kurarak karşı koymamız gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.
İsrail güçleri kısa süre önce abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.
Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu bölgedeki birliklere takviye yaparken, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılmıştı.
"Golan Tepeleri'nin Suriye'nin bölünmez bir parçası olarak kalacak"
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, Hamas'ın Suriye'nin yanında olduğu mesajını verdi.
Hamas Lideri Heniyye, ABD’nin, Golan Tepeleri kararının bölge üzerindeki emellerini bir kez daha ortaya çıkardığını belirtti.
"Golan Tepeleri, Suriye'nin bölünmez bir parçası olarak kalmaya devam edecektir." ifadesini kullanan Heniyye, şöyle devam etti:
"Suriye’nin haklarına kadar uzanan ABD’nin bölgeyi hedef alan planlarının özellikleri bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hamas, uluslararası hukuku ve sözleşmeleri tanımayan, Kudüs ile Filistinli mülteciler meselesine müdahale eden ABD’nin bu kibrine karşı Suriye’nin yanındadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.