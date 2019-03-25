Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.31
Dolar
5.56
BIST 100
99,325.92
Altın
1,322.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Heniyye'den İsrail'e 'kırmızı çizgi' uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Gazze'ye hava saldırılarına başlayan İsrail'i Filistin'in "kırmızı çizgileri" konusunda uyardı.

Gülşen Topçu,Esat Fırat   | 25.03.2019
Heniyye'den İsrail'e 'kırmızı çizgi' uyarısı

Gazze

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'ye hava saldırılarına başlayan İsrail'i Filistin'in "kırmızı çizgileri" konusunda uyardı.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, direniş güçlerinin İsrail'e karşı koyacak güçte olduğu belirtildi.

İsrail'e "kırmızı çizgileri aşmayın" uyarısı yapılan açıklamada, "Filistin meselesi; Kudüs, Batı Şeria ve Gazze cephelerinde ve işgal hapishanelerindeki Filistinli tutuklular bazında kapsamlı bir saldırıya maruz kalıyor. Bu saldırıya birlik içinde ve Arap kardeşlerimizle üst düzey koordinasyon kurarak karşı koymamız gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçleri kısa süre önce abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu bölgedeki birliklere takviye yaparken, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılmıştı.

"Golan Tepeleri'nin Suriye'nin bölünmez bir parçası olarak kalacak"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, Hamas'ın Suriye'nin yanında olduğu mesajını verdi.

Hamas Lideri Heniyye, ABD’nin, Golan Tepeleri kararının bölge üzerindeki emellerini bir kez daha ortaya çıkardığını belirtti.

"Golan Tepeleri, Suriye'nin bölünmez bir parçası olarak kalmaya devam edecektir." ifadesini kullanan Heniyye, şöyle devam etti:

"Suriye’nin haklarına kadar uzanan ABD’nin bölgeyi hedef alan planlarının özellikleri bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hamas, uluslararası hukuku ve sözleşmeleri tanımayan, Kudüs ile Filistinli mülteciler meselesine müdahale eden ABD’nin bu kibrine karşı Suriye’nin yanındadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri
Enerji savaşları: ABD-Rusya
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı

Benzer haberler

Gazze'de ateşkes sağlandı

Gazze'de ateşkes sağlandı

İsrail uçakları Heniyye'nin Gazze'deki ofisini bombaladı

İsrailliler savaş istemiyor

İsrail Gazze'yi vuruyor

İsrail Gazze'yi vuruyor
İsrail'e roket saldırısının ardından Gazze'de tedirgin bekleyiş sürüyor

İsrail'e roket saldırısının ardından Gazze'de tedirgin bekleyiş sürüyor
İsrail ordusu Gazze sınırındaki birliklerini takviye ediyor

İsrail ordusu Gazze sınırındaki birliklerini takviye ediyor