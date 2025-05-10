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Dünya

Haydar Aliyev, doğumunun 102. yılında anıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 102. yılında başkent Bakü'deki mezarı başında anıldı.

Ruslan Rehimov  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Haydar Aliyev, doğumunun 102. yılında anıldı

Bakü

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, Aliyev'in kabrine akın etti. Ziyaretçiler mezara çiçek bırakıp dua etti. Kabrin çevresinde uzun kuyruklar oluştu.

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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Büyükelçilik müşavirleriyle birlikte Haydar Aliyev'in kabrine çelenk sundu.

KKTC'nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de anma törenine katılarak mezara çelenk bıraktı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Büyükelçi Akgün, Haydar Aliyev'i rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Akgün, "Haydar Aliyev'in 'bir millet, iki devlet' vizyonuyla Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bugün zirveye ulaşmıştır. Azerbaycan'ın zor dönemlerinde ülkesine liderlik yapan Haydar Aliyev, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde Türk siyasilerle çok yakın temaslar kurmuş, ortak bir geleceğin kurulmasına inanılmaz siyasi etki yaratmıştır." dedi.

Eski Sovyetler döneminde 1969-1982 yıllarında Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.

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