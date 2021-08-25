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Dünya

Hawai'deki Kilauea Yanardağı'nda çok sayıda deprem tespit edildi

İdris Sülün   | 25.08.2021
Hawai'deki Kilauea Yanardağı'nda çok sayıda deprem tespit edildi

Istanbul

Bilim insanları, Hawai'deki Kilauea Yanardağı'nda çok sayıda deprem meydana geldiğini tespit etti.

Hawai Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, gece başlayan çok sayıda depremin, sabaha kadar devam ettiği ancak depremlerin herhangi bir patlamaya neden olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yanardağda, en büyüğü 3,3 şiddetinde olmak üzere 140 depremin kaydedildiği, depremlerin çoğunun 1'den daha az şiddette gerçekleştiği aktarıldı.

Yoğun depremler sırasında yanardağın yüzeyinde değişiklikler tespit eden bilim insanları, değişimin, magmanın yanardağın güney kısmında hareket ettiğini gösterebileceğini ifade etti.

Gözlemevi, "izleme" olan uyarı seviyesini "uyarı" olarak değiştirdi.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

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