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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Havadan indirilen yardımlar Gazze'deki ihtiyacın giderilmesinin çok gerisinde

İsrail'in izin verdiği havadan indirilen yardımların açlıkla mücadele eden Gazze Şeridi'ndeki günlük ihtiyacı karışlamanın çok gerisinde olduğu bildirildi.

Mustafa Deveci  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Havadan indirilen yardımlar Gazze'deki ihtiyacın giderilmesinin çok gerisinde Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Ankara

İsrail saldırıları ve yardım girişlerine getirdiği engellemeler nedeniyle Gazze'deki açlık giderek yayılıyor.

Kıtlık altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle 88'i çocuk olmak üzere 147 Filistinli hayatını kaybetti.

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Uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen İsrail, bölgeye yardım girişlerini engellemeye devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün bölgeye yalnızca 87 yardım tırının girişine izin verdiği belirtildi.

Bu yardımların çoğunun dağıtım merkezlerine ulaşmadan yağmalandığı ifade edildi.

Öte yandan Al Jazeera'nın haberde, İsrail'in izin verdiği havadan indirilen yardımların da Gazze'deki ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğuna dikkati çekildi.

İsrail'in izin verdiği ve Ürdün ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin pazar ve pazartesi günü havadan indirdiği yardımların yalnızca 3 tıra denk geldiğine dikkati çekildi.

Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'deki ihtiyacın giderilebilmesi için bölgeye her gün en az 600 tır yardımın ulaştırılması gerekiyor.

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