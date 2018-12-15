Hamas'tan 'ev yıkarak halkın iradesini kıramayacaklar' açıklaması

Fotoğraf: AA/Issam Rimawi

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Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da uyguladığı ev yıkma politikasının, "Filistin halkının direniş yolunda ilerleme iradesini kıramayacağını" belirtti.

Hamas'ın resmi internet sitesinde yazılı açıklaması yayınlanan Bedran, "Düşman yöneticilerin, direnişçilerin evlerini yıkma politikasıyla hayali zaferler üretme çabalarının bir kıymeti yok. Bu politika, başarısızlıklarının kanıtı. Halkımızın iradesiyle her seferinde başarısız olacaklar." ifadelerini kullandı.

"Ebu Hamid ailesi, Filistin halkının iradesinin canlı bir örneği"

Ebu Hamid ailesinin, "Filistin halkının iradesinin canlı bir örneği" olduğunu, ailenin evinin üçüncü kez yıkıldığını ancak aile bireylerinin mücadeleden vazgeçmediğini belirten Bedran, Batı Şeria'nın, gençleri, erkekleri ve kadınlarıyla "direnişten yana" olduğunu, ev yıkma politikasının, "Filistin halkının direniş yolunda ilerleme iradesini kıramayacağını" kaydetti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Emari Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden birini öldürmekle suçladığı İslam Ebu Hamid'in evinin yıkılmasına karar vermişti.

Gece saatlerinde Ebu Hamid'in annesi Latife Ebu Hamid'in 4 katlı evine patlayıcılar yerleştiren İsrail askerleri daha sonra dinamitleri ateşlemiş, ev tamamen yıkılmıştı.

Evinin yıkılmasının ardından AA muhabirine açıklama yapan Latife Ebu Hamid, "İrademizi kıramayacaklar, binayı yeniden yapacağız." demişti.

Bir oğlu 1994 yılında İsrail askerlerince şehit edilen Latife Ebu Hamid'in diğer 5 oğlu ise İsrail'deki cezaevlerinde tutuluyor.

Son günlerde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginliğin tırmanmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, perşembe günü "eylemleri düzenleyenlerin (Filistinlilerin) 48 saat içinde evlerinin yıkılması, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine binlerce yeni konut inşası için ruhsat verilmesi, Hamas üyelerine yönelik idari gözaltı operasyonlarının artırılması, El-Bire kentinin kuşatılması, eylemcilerin ailelerinin tedavi veya iş için İsrail'e giriş izinlerinin iptali ve Batı Şeria'daki asker sayısının artırılması" şeklinde bir dizi talimat vermişti.

Muhabir: Hacer Başer