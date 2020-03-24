Euro
7.07
Dolar
6.53
BIST 100
87,460.12
Altın
1,568.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Sağlık İçin Üretim Seferberliği”
logo
Dünya

Hamas Sözcüsü: İsrail'in Raid Salah'ın hapis cezasını ertelememesi ırkçı bir tavır

Hamas, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın 25 Mart’ta başlayacak hapis cezasının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi talebinin İsrail Başsavcılığı tarafından reddedilmesini "ırkçı bir uygulama" olarak nitelendirdi.

Halime Afra Aksoy   | 24.03.2020
Hamas Sözcüsü: İsrail'in Raid Salah'ın hapis cezasını ertelememesi ırkçı bir tavır

Gazze

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Raid Salah'ın hapis cezasını ertelememesi, işgalci güçlerin ırkçı tavrını ve Filistinli tutuklulara karşı işlediği suçları yansıtıyor." ifadesini kullandı. 

Koronavirüs salgını nedeniyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların güvende olmadığına işaret eden Kasım, uluslararası insan hakları kurumlarından "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların tamamının serbest bırakılması için işgal güçlerine baskı yapılmasını" istedi.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkûm etmişti.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah’ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.

Şeyh Salah'ın avukatları ülkede yayılan Kovid-19 nedeniyle İsrail Başsavcılığına Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunmuş ancak başsavcılık bu talebi reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
'Petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomik etkisi Kovid-19'dan daha uzun sürebilir'
Ticaret Bakanlığından Çeşme Limanı'ndaki gümrük faaliyetlerine ilişkin açıklama
Yurt dışından gelen 226 kişi Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi
Limona talep arttı

Benzer haberler

'İsrail'in Raid Salah'ın hapis cezasını ertelememesi ırkçı bir tavır'

'İsrail'in Raid Salah'ın hapis cezasını ertelememesi ırkçı bir tavır'