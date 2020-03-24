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Dünya, Koronavirüs

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının bir çalışanında daha Kovid-19 görüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ikinci bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 24.03.2020
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının bir çalışanında daha Kovid-19 görüldü

Tampa

KORONAVİRÜS HABERLERİ

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, deniz aşırı görevde bulunan çalışanın, Tampa'daki bir hastanede tedavi edildiği ve çalıştığı merkezdeki personelin evlerinde karantina altına alındığı belirtildi. 

Çalışanın bu ayın başında Washington'a seyahat ettiği de kaydedildi.

Komutanlığın daha önce bir çalışanında daha yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

CENTCOM, ABD'nin, Suriye, Afganistan ve Irak dahil Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerini yönetiyor. 

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