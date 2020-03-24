ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının bir çalışanında daha Kovid-19 görüldü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ikinci bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
Tampa
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CENTCOM'dan yapılan açıklamada, deniz aşırı görevde bulunan çalışanın, Tampa'daki bir hastanede tedavi edildiği ve çalıştığı merkezdeki personelin evlerinde karantina altına alındığı belirtildi.
Çalışanın bu ayın başında Washington'a seyahat ettiği de kaydedildi.
Komutanlığın daha önce bir çalışanında daha yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.
CENTCOM, ABD'nin, Suriye, Afganistan ve Irak dahil Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerini yönetiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.