Euro
8.85
Dolar
7.49
BIST 100
1,099.68
Altın
1,949.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali’de Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri ile görüşme sonrası Mali Devlet Radyo ve Televizyonuna (ORTM) açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Hamas: Normalleşme girişimleri İsrail'i ihlaller konusunda cesaretlendiriyor

Hamas, İsrail ile normalleşme girişimlerinin Tel Aviv yönetimini, başta işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik olmak üzere Filistinliler üzerindeki ihlallerini arttırma konusunda cesaretlendirdiğini belirtti.

Said İbicioğlu   | 09.09.2020
Hamas: Normalleşme girişimleri İsrail'i ihlaller konusunda cesaretlendiriyor

Gazze

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüs'teki saldırılar, siyonist düşmanla yapılan normalleşme anlaşmasından sonra arttı." ifadelerini kullandı.

Kanu, normalleşmenin, İsrail'i daha fazla suç işlemeye, saldırılarını artırmaya ve planlarını uygulamaya teşvik ettiğini, İsrail'in de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile meşgul olunmasından faydalandığını ifade etti.

Hamaslı yetkili ayrıca, "Kudüs'teki evlerin yıkılması ve ihlallerin, Mescid-i Aksa'nın üzerindeki kontrolün genişletilmesi, kentin simgelerinin değiştirilmesi ve Yahudileştirilerek ırkçı işgal planlarının hayata geçirilmesi çerçevesinde yapıldığını" vurguladı.

İsrail polisleri 6 Eylül'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te El-Esbat Kapısı yakınındaki Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarına çıkarak hoparlör ve elektronik cihaz yerleştirmişti.

İsrail makamları, dün de Mescid-i Aksa yakınında bir Filistinliye ait evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla kendisine yıktırmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Ramallah'taki Avrupa Birliği misyonları, dün İsrail'e Batı Şeria'da Filistinlilere ait binaları yıkmaya son vermesi çağrısında bulunmuştu.

Sadece Doğu Kudüs'te 31 Ağustos 2020'ye kadar toplam 107 konut ve 46 ayrı binanın yıkıldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in işgal gücü olarak uluslararası sorumluluklarına rağmen Kovid-19 salgını sürecinde de yıkımlara devam ettiğine dikkat çekilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
KKTC'deki Kovid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilecek
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları binin üstünde seyrediyor
Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi

Benzer haberler

Hamas Arap Birliğinde İsrail-BAE anlaşması karşıtı taslağın kabul edilmemesini üzüntüyle karşıladı

Hamas Arap Birliğinde İsrail-BAE anlaşması karşıtı taslağın kabul edilmemesini üzüntüyle karşıladı

Amerikalı uzmanlardan Trump yönetimine, BAE ile ilişkilerde 'hataya düşme' uyarısı

Hamas: Normalleşme girişimleri İsrail'i ihlaller konusunda cesaretlendiriyor

Arap Birliğindeki bazı ülkeler İsrail-BAE anlaşması karşıtı taslağı kabul etmedi

Arap Birliğindeki bazı ülkeler İsrail-BAE anlaşması karşıtı taslağı kabul etmedi
Yemen'de BAE destekli GGK son 3 ayda 120 hak ihlali yapmakla suçlandı

Yemen'de BAE destekli GGK son 3 ayda 120 hak ihlali yapmakla suçlandı
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı