Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,727.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas: Netanyahu her siyasi tıkanıklıkta normalleşmeyi kullanıyor

Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşı karşıya kaldığı her siyasi tıkanıklıkta normalleşmeyi kullandığını bildirdi.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 25.05.2020
Hamas: Netanyahu her siyasi tıkanıklıkta normalleşmeyi kullanıyor

Gazze

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun karşı karşıya kaldığı her siyasi tıkanıklıkta normalleşmeyi kullandığını bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun dün yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkmasına işaret ederek, İsrail Başbakanı'nın içinde bulunduğu her siyasi tıkanıklıkta bazı bölgesel kesimlerle normalleşmeyi gündeme getirdiğini belirtti.

Kasım, "Netanyahu, hakim karşısına çıktığı şu zamanda, Sudan ve Çad liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Bunu geçen üç seçim sürecinde de yapmıştı." ifadelerini kullandı.

Normalleşmenin hiçbir Arap ülkesinin çıkarına olmadığını vurgulayan Kasım, açıklamasında, "Normalleşme yalnızca Netanyahu'ya ve onun yönetimde kalma hırsına hizmet ediyor. Arap ülkelerinin çıkarı, Netanyahu ile normalleşmede değil işgalcilerle mücadeledir." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu, dün Ramazan Bayramı dolayısıyla Sudan ve Çad liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını duyurmuştu.

İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçen ve hakkındaki 3 ayrı dosya nedeniyle açılan davada yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Netanyahu, dün hakim karşısına çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Güney Kore'de ulaşım araçlarında maske takılması zorunlu hale getirildi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 432'ye yükseldi
Yemen hükümeti Sana'yı Kovid-19 salgını nedeniyle afet bölgesi ilan etti
DSÖ Kovid-19 hastalarında denenen 'hidroksiklorokin' adlı ilacın kullanımını askıya aldı

Benzer haberler

Hamas: Netanyahu her siyasi tıkanıklıkta normalleşmeyi kullanıyor

Hamas: Netanyahu her siyasi tıkanıklıkta normalleşmeyi kullanıyor

İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci yaraladı

Netanyahu'dan 'ilhak planında geri adım atılmayacak' açıklaması

Hamas: İsrail'i mağlup etmenin tek yolu direniş

Hamas: İsrail'i mağlup etmenin tek yolu direniş
TİKA ramazanda 66 ülkede yaklaşık 700 bin ihtiyaç sahibine ulaştı

TİKA ramazanda 66 ülkede yaklaşık 700 bin ihtiyaç sahibine ulaştı
İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında

İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında