Euro
9.04
Dolar
7.56
BIST 100
1,557.39
Altın
1,727.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas: Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması 'uluslararası kararların ihlali'

Hamas, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını, "uluslararası kararların ihlali" şeklinde değerlendirdi.

Hacer Başer   | 14.03.2021
Hamas: Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması 'uluslararası kararların ihlali'

Ramallah

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'nın aldığı karara tepki gösterdi.

"Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması, uluslararası kararların ve insan hakları sözleşmelerinin ihlalidir. Bazı Arap ülkelerinin, işgal yönetimi ile attığı normalleşme adımları, Kosova gibi bir ülkeyi böyle bir karar almaya teşvik etmiştir." diyen Kasım, Kudüs'ün, Filistin ve Arap kimliğini korumaya devam edeceğini vurguladı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, bugün Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurmuştu.

Kosova-İsrail ilişkileri

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma ile Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, İsrail'in ise Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararlaştırılmıştı.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma 1 Şubat'ta imzalanırken, aynı gün İsrailli yetkililer, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesi kitaplaştırıldı
Bakan Koca sağlık çalışanlarına mektup gönderdi: Bugün de güvencemiz yine sizlersiniz
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Hamas: Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması 'uluslararası kararların ihlali'

Hamas: Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması 'uluslararası kararların ihlali'

Kosova Demokratik Türk Partisi'den Kosova’nın Kudüs'te büyükelçilik açmasına tepki

Türkiye, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı

Kosova, Kudüs'te büyükelçilik açtı

Kosova, Kudüs'te büyükelçilik açtı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Filistinli 3 balıkçının ölümüne İsrail İHA'sı neden oldu

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Filistinli 3 balıkçının ölümüne İsrail İHA'sı neden oldu
Hamas yetkilisi Tahir en-Nunu: 17 Mart'ta Filistin Ulusal Diyalog Görüşmelerinin 2. turu gerçekleşecek

Hamas yetkilisi Tahir en-Nunu: 17 Mart'ta Filistin Ulusal Diyalog Görüşmelerinin 2. turu gerçekleşecek