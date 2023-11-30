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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, İsrail bombardımanında ailesi ölen Gazze'deki İsrailli esirin görüntülerini paylaştı

İsrailli baba, Netanyahu'dan ağlayarak "Gazze'deki bombardımanlarda ölen üç aile üyesinin naaşlarının esir takası kapsamında İsrail'e götürülmesini" istedi.

Enes Canlı  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Hamas, İsrail bombardımanında ailesi ölen Gazze'deki İsrailli esirin görüntülerini paylaştı

Kudüs

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esir Yarden Bibas, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan ailesinin naaşlarının esir takası kapsamında İsrail'e götürülüp orada defnedilmesini talep etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Telegram hesabından, karısı Sherry Silverman, çocuğu Ariel Bibas ve bebeği Kfir Bibas'ı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanlarda kaybeden İsrailli esir Bibas'a ait bir video paylaştı.

Görüntülerde Bibas, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ağlayarak "Gazze'deki bombardımanlarda ölen üç aile üyesinin naaşlarının esir takası kapsamında İsrail'e götürülüp orada defnedilmesini" talep ediyor.

Hamas, taraflar arasındaki müzakerelerde 7 kadın ve çocuk esir ile İsrail ordusunun bombardımanında öldürülen 3 İsrailli esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani aranın” bir gün daha uzatılması şeklindeki teklifin İsrail tarafından reddedildiğini duyurmuştu.

Kassam Tugayları, İsrail'in daha önceki saldırılarında 3 esirin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail bombardımanında; Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas ve Ariel Bibas adlı esirlerin öldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, esirlerin ne şekilde ve ne zaman öldüğüne ilişkin ise detay paylaşılmamıştı.

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