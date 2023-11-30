ABD Dışişleri Bakanı: Yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı
ABD Dışişleri Bakanı, "Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı." ifadelerini kullandı.
Kudüs
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