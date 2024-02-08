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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas heyeti İsrail ile ateşkes görüşmelerini tamamlamak için Kahire'de

Hamas heyeti, İsrail ile ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Kahire'ye gitti.

Mohammed Majed, Ekrem Biçeroğlu  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Hamas heyeti İsrail ile ateşkes görüşmelerini tamamlamak için Kahire'de

Gazze

Hamas'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye öncülüğündeki heyetin, İsrail ile ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Kahire'ye gittiği kaydedildi.

Netanyahu, Hamas'ın ateşkes taleplerini reddedip yeni saldırı emri vermişti

Filistinli kaynaklar, dün Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dünkü görüşmesinden sonra ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savunmuştu.

Netanyahu ayrıca Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürmüştü.

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