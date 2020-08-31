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Dünya

Hamas, BAE'nin İsrail uçağını karşılamasını 'ihanet' olarak niteledi

Hamas'ın açıklamasında, "İsrail'e ait uçağın, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'de karşılanması Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançerdir. Bu durum Filistin mücadelesine ve direnişine ihanettir" ifadeleri kullanıldı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Mehmet Nuri Uçar   | 31.08.2020
Hamas, BAE'nin İsrail uçağını karşılamasını 'ihanet' olarak niteledi

Gazze

Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail uçağını karşılamasını ihanet olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'e ait uçağın, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'de karşılanması Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançerdir. Bu durum Filistin mücadelesine ve direnişine ihanettir." denildi.

"Abu Dabi yöneticileri, Siyonist oluşumla bir utanç anlaşması yaparak normalleşme suçunu sürdürmekte ısrarcı davranıyor." ifadelerine yer verilen açılamada, bu ziyaretin Filistin halkını sırtından vurmak, işgali kökleştirmek ve Filistin direnişine ihanet etmek olduğu vurgulandı.

BAE'ye "anlaşmadan geri çekil" çağrısı

BAE yöneticilerinin normalleşme ısrarı tarihin yönünü değiştirmeyeceği, halkların bilincinde işgalin varlığını ve kabulünü oluşturmayacağı belirtilen açıklamada, Abu Dabi yöneticilerinden "çirkin" olarak nitelendirilen normalleşme anlaşmasından geri çekilmeleri çağrısında bulunuldu.

Bugün, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapacak İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan heyeti taşıyan İsrail'e ait ilk ticari yolcu uçağı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

ABD ve İsrailli heyetin Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün sürmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

BAE, 29 Ağustos'ta, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının lağvedildiğini duyurmuştu.

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