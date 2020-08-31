Euro
8.78
Dolar
7.35
BIST 100
1,078.61
Altın
1,971.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi BAE-İsrail normalleşme planının durdurulması çağrısı yaptı

Yapılan açıklamada, "BAE yöneticilerinin İsrail ile ihanet yolunda ilerlemedeki ısrarını ve içinde Amerikalı ve İsrailli yetkililerin bulunduğu İsrail uçağını kabul etmelerini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Ali Semerci   | 31.08.2020
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi BAE-İsrail normalleşme planının durdurulması çağrısı yaptı

Gazze

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme planını durdurmak için Arap ve ulusal çabaları birleştirme çağrısında bulundu.

"BAE yöneticilerinin İsrail ile ihanet yolunda ilerlemedeki ısrarını ve içinde Amerikalı ve İsrailli yetkililerin bulunduğu İsrail uçağını kabul etmelerini kınıyoruz.""BAE yöneticilerinin İsrail ile ihanet yolunda ilerlemedeki ısrarını ve içinde Amerikalı ve İsrailli yetkililerin bulunduğu İsrail uçağını kabul etmelerini kınıyoruz." yapılan yazılı açıklamada, "BAE yöneticilerinin İsrail ile ihanet yolunda ilerlemedeki ısrarını ve içinde Amerikalı ve İsrailli yetkililerin bulunduğu İsrail uçağını kabul etmelerini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasına yönelik tüm Arap kınamalarını görmezden gelerek aşması, onun ABD yönetimine boyun eğdiğinin ve halklara karşı düşmanca planlarına tabi olduğunun bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Suudi Arabistan'a kınama

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan yönetiminin BAE'ye giden İsrail uçağının ülkenin hava sahasını kullanmasına izin vermesi de kınandı.

FHKC'nin açıklamasında, Suudi Arabistan'ın bu tutumunun BAE yöneticilerinin "ihanet projesini" teşvik ettiği dile getirildi.

FHKC, BAE-İsrail normalleşme planının durdurulması için tüm Arap ve ulusal çabalarının birleştirmesini istedi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, bugün Tel Aviv'den direkt Abu Dabi'ye gelen ABD ve İsrailli yetkilileri Abu Dabi Havalimanı'nda karşılamıştı.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapacak heyeti taşıyan İsrail uçağı, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak Abu Dabi'ye ulaşmıştı.

ABD ve İsrailli heyetin Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün sürmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'da en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 232'ye yükseldi
Nijerya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı en düşük seviyeye geriledi
ABD'de ikinci kez Kovid-19'a yakalanan gençteki virüsün genetik dizilimi farklı çıktı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı

Benzer haberler

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi BAE-İsrail normalleşme planının durdurulması çağrısı yaptı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi BAE-İsrail normalleşme planının durdurulması çağrısı yaptı

Filistinli Büyükelçi, İsrail'le anlaşan Abu Dabi Veliaht Prensi'ni babasına darbe yapmakla suçladı

Gazze'de İsrail-BAE normalleşme anlaşması protesto edildi

BAE-İsrail normalleşme anlaşması Tunus'ta protesto edildi

BAE-İsrail normalleşme anlaşması Tunus'ta protesto edildi