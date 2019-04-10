Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.41
Dolar
5.69
BIST 100
98,135.30
Altın
1,304.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas 'ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararını' kınadı

Hamas, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO), terör örgütleri listesine alma kararını kınadı.

Afra Aksoy,Hamdi Yıldız   | 10.04.2019
Hamas 'ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararını' kınadı

Gazze

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin DMO'yu terör listesine almasını kınayarak, "Bu karar Siyonist çıkarları ve onun gündemine göre hareket edildiğini teyit ediyor. Bölgeyle ilgili bu kör ön yargı devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, ABD'nin Kudüs konusu sonrasında Golan Tepesi'ne ilişkin kararlarının ardından bugün de DMO aleyhindeki kararının tek bir elden çıktığı ve işgal güçlerine karşı direniş adreslerini hedef aldığı aktarıldı.

ABD'nin DMO'yu terör listesine alması

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verilmişti.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu İran'daki 1979 devrimi sonrasında rejimi korumak amacıyla kurulmuştu. Ülkedeki en güçlü askeri yapı olduğu kabul edilen DMO, iç ve dış siyasette oldukça baskın olmasının yanı sıra ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü elinde tutuyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Sisi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Sisi açıklaması

Irak’tan ABD’nin 'İran Devrim Muhafızları' kararı açıklaması

'İsrail, Arap baharını fırsata çevirdi'

Suudi Arabistan'dan ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararına destek

Suudi Arabistan'dan ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararına destek
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı' yaptırımı

ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı' yaptırımı
Afganistan'da ABD askerlerine yönelik intihar saldırısı

Afganistan'da ABD askerlerine yönelik intihar saldırısı