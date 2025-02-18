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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, 22 Şubat'ta 6 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul etti

Hamas, 22 Şubat'taki takas kapsamında 3 yerine 6 İsrailli sağ esiri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu.

Mustafa Deveci, Hamdi Yıldız  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Hamas, 22 Şubat'ta 6 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul etti Fotoğraf: Abdallah F.s. Alattar/AA

Ankara

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamındaki esir takası gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Hayye, Hamas'ın 20 Şubat'ta 4 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç'a teslim edileceğini belirtti.

Bunun yanı sıra Hayye, 22 Şubat'ta daha önce planlananın aksine 3 değil 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağını ifade etti.

Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasını da uygulamaya hazır olduğunu dile getiren Hayye, Tel Aviv yönetiminin ise ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için yapılacak müzakerelere başlamaktan kaçındığını kaydetti.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail yönetiminin konteyner evler ve iş makinalarının Gazze'ye girişine izin vermek için 22 Şubat'ta 3 yerine 6 İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep ettiği bildirilmişti.

Hamas'ın bu adımından sonra ateşkes şartlarını ihlal ederek karavan evler ve iş makinalarını girişine izin vermeyen İsrail'in bu kararını değiştirip değiştirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Ateşkesin ilk aşamasındaki esir takası sona erecek

Hamas'ın 22 Şubat'ta 6 İsrailli sağ esiri bırakmasıyla birlikte ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki esir takası işlemleri sona ermiş olacak.

Esir takası kapsamında Hamas, şu ana kadar 19 sağ İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

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